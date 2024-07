Bengal: कूचबिहार की घटना के खिलाफ विधानसभा परिसर में धरना दे रहे भाजपा विधायक,अग्निमित्रा पॉल ने उठाए ममता सरकार पर सवाल

अग्निमित्रा पॉल सहित पश्चिम बंगाल भाजपा की महिला विधायकों ने एक वायरल वीडियो के विरोध में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा एक महिला सहित दो लोगों के साथ मारपीट की बात सामने आई है।

प्रदर्शन को लेकर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमारा स्पीकर से सवाल है कि अगर आपने टीएमसी को आंदोलन करने की अनुमति दी है, तो आप हमें क्यों नहीं देंगे?..हम शेख शाहजहां के समर्थन में आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल की महिलाओं के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं और उन पर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रहे हैं। यह गैरकानूनी नहीं है। हमने स्पीकर से अनुमति मांगी थी, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। लेकिन हमें विरोध करना है। इसलिए, हम यहां हैं...स्पीकर दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं?...

#WATCH | BJP MLA Agnimitra Paul says, "Our question to the Speaker is that if you have permitted the TMC to agitate, why would you not permit us?..We are not agitating in support of Sheikh Shahjahan. We are agitating in support of the women of West Bengal and protesting against… pic.twitter.com/FH2SbsRQyL— ANI (@ANI) July 1, 2024