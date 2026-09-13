बंगाल में उपचुनाव और निकाय चुनाव से पहले भाजपा की सक्रियता बढ़ी, नितिन नवीन और राजनाथ सिंह करेंगे दौरा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में अगले माह छह अक्टूबर को दो विधानसभा सीटों- नंदीग्राम व रेजीनगर में उपचुनाव और दिसंबर में संभावित कोलकाता तथा हावड़ा नगर निगम समेत राज्य की कई नगरपालिकाओं में चुनाव होने हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बंगाल भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में भाजपा के दो शीर्ष नेता बंगाल पहुंच रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 15 सितंबर को दो दिवसीय बंगाल दौरे पर आएंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 16 सितंबर को कोलकाता पहुंचने की संभावना है। दोनों शीर्ष नेता प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग दौर में बैठक कर आगामी विधानसभा उपचुनाव और दिसंबर में संभावित निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उपचुनाव व नगर निकाय चुनाव से पहले दोनों शीर्ष नेताओं के प्रस्तावित दौरे को संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, नितिन नवीन के साथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बंगाल आएंगे। हाल में भाजपा की केंद्रीय समिति के गठन व नए पदाधिकारियों की घोषणा के बाद नितिन नवीन का यह पहला बंगाल दौरा होगा। इससे पहले प्रदेश भाजपा ने भी हाल में पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष के चयन के करीब 14 महीने बाद नई कार्यकारिणी गठित की गई है।

जानकारी के अनुसार, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी तथा नई राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। बैठकों में मुख्य रूप से आगामी नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, चुनावी तैयारी और स्थानीय मुद्दों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा प्रकल्प कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हो सकती है।