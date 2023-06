Kolkata: तृणमूल पर जमकर बरसे भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी, ममता सरकार को तीन महीने में विदाई की दी डेडलाइन

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में एक रैली में कहा था कि भाजपा की सरकार अब बस छह महीने ही केंद्र में रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में विपक्षी महागठबंधन की सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया। इसी पर पलटवार करते हुए सुवेंदु ने तृणमूल सरकार को डेडलाइन दी है। सुवेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी के पक्ष में अब कोई नहीं है।

2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 36 सीटें जीतने का भी किया दावा

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में पंचायत चुनाव की गहमागहमी के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को तीन महीने का डेडलाइन दिया। अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के पटासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुवेंदु ने तृणमूल पर जमकर बरसते हुए दावा किया कि तीन महीने के भीतर ममता बनर्जी सरकार की विदाई कर देंगे। तृणमूल पर जमकर बरसे भाजपा नेता, बताया चोरों की सरकार सुवेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी के पक्ष में अब कोई नहीं है। जनता तृणमूल के भ्रष्टाचार व अत्याचार से त्रस्त है। पंचायत चुनाव में तृणमूल का सफाया निश्चित है। ममता सरकार को चोरों की सरकार बताते हुए सुवेंदु ने जोर देकर कहा कि तीन माह में इसकी विदाई करके रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा ने 18 सीटें जीती थी, 2024 के चुनाव में उन्होंने 36 सीटें जीतने का दावा किया। भाजपा की सरकार अब बस छह महीने ही केंद्र में रहेगी : ममता एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में एक रैली में कहा था कि भाजपा की सरकार अब बस छह महीने ही केंद्र में रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में विपक्षी महागठबंधन की सरकार बनाने का उन्होंने दावा किया। इसी पर पलटवार करते हुए सुवेंदु ने तृणमूल सरकार को डेडलाइन दी है। बता दें कि पिछले साल भी सुवेंदु ने ममता सरकार को डेडलाइन दिया था। हालांकि समय सीमा बीतने पर बाद में उन्होंने कहा था कि 2024 में लोकसभा के साथ बंगाल में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव भी होंगे। बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं।

