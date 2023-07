सुवेंदु अधिकारी ने ममता और अभिषेक के खिलाफ दर्ज कराई FIR, कहा- TMC के कार्यक्रम से BJP नेताओं की जान को खतरा

West Bengal Politics तृणमूल कांग्रेस के कार्यक्रम से नाराज बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के कार्यक्रम से भाजपा नेताओं की जान को खतरा है। दरअसल टीएमसी ने राज्य के भाजपा नेताओं के घर को घेरने का कार्यक्रम तय किया है।

भाजपा नेताओं के घर घेरने के तृणमूल के कार्यक्रम को लेकर नाराज हैं नेता प्रतिपक्ष

Your browser does not support the audio element.