सिलीगुड़ी में रंगदारी और मारपीट के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच
सिलीगुड़ी के आमबाड़ी में एक कंपनी में रंगदारी मांगने, मारपीट और धमकी देने के आरोप में जिला भाजपा नेता निरंजन विश्वान को गिरफ्तार किया गया है।
HighLights
भाजपा नेता निरंजन विश्वान को फांसीदेवा पुलिस ने किया गिरफ्तार।
आमबाड़ी स्थित कंपनी में रंगदारी, मारपीट और धमकी का आरोप।
राजा कुमार जायसवाल की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला।
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। फांसीदेवा थाना अंतर्गत आमबाड़ी इलाके में शनिवार रात एक कंपनी में घुसकर भाजपा नेता पर कथित तौर पर गुंडागर्दी और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है।
घटना में जिला भाजपा नेता निरंजन विश्वान को फ़ांसीदेवा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले को लेकर राजा कुमार जायसवाल नामक व्यक्ति ने फांसीदेवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रंगदारी मांगने, मारपीट और धमकी देने जैसे धारा में आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।
आरोप है कि शनिवार रात निरंजन विश्वान ने आमबाड़ी स्थित कंपनी में पहुंचे और कर्मचारियों से पैसे की मांग की। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट किया। लोगों को धमकाने का भी आरोप लगाया है।
घटना के बाद कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया। शिकायत मिलने के बाद फांसीदेवा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने धन उगाही, मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कर भाजपा नेता निरंजन विश्वान को गिरफ्तार किया। रविवार को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।