पश्चिम बंगाल: बीजेपी नेता के घर पर हमला, कई राउंड फायरिंग और फेंके गए 15 बम; Video

अर्जुन सिंह ने कहा कि उनकी हत्या के मकसद से ये हमले किए गए। उन्होंने दावा किया कि करीब 15 बम फेंके गए और एक दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई। धमाके की आवाज सुनकर जब वे अपने घर से बाहर निकले, उसी दौरान अचानक एक छर्रा उनके पैर में लग गया। उन्होंने दावा किया कि एक सीआईएसएफ जवान के पैर में भी चोट आई है।

This morning, when everyone was busy in Puja for Navratri, several jehadis and goons under the protection of Namit Singh, an accused in the NIA cases and son of the local @AITCofficial Councillor and supervision of the local police attacked my office-cum-residence Mazdoor Bhawan.… pic.twitter.com/mN1PoCvXaN