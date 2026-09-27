बंगाल: फोन कर बुलाया, फिर सिर में मारी गोली; बोलपुर में भाजपा नेता की हत्या

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बीरभूम के बोलपुर में रविवार शाम भाजपा के बूथ अध्यक्ष चंदन बल्ला की गोली मारकर हत्या का आरोप है। परिवार के अनुसार, उन्हें फोन कर बुलाया गया था।

इसके बाद 12 नंबर वार्ड के मिलपट्टी इलाके में उनका रास्ता रोककर बदमाशों ने कथित तौर पर बेहद करीब से सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें बोलपुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।