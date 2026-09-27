बंगाल: फोन कर बुलाया, फिर सिर में मारी गोली; बोलपुर में भाजपा नेता की हत्या
पश्चिम बंगाल के बोलपुर में भाजपा बूथ अध्यक्ष चंदन बल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने राजनीतिक ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा बूथ अध्यक्ष चंदन बल्ला की गोली मारकर हत्या।
परिवार ने राजनीतिक कारणों से हत्या का आरोप लगाया।
दो संदिग्ध बाइक सवार घटना के बाद फरार हुए।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बीरभूम के बोलपुर में रविवार शाम भाजपा के बूथ अध्यक्ष चंदन बल्ला की गोली मारकर हत्या का आरोप है। परिवार के अनुसार, उन्हें फोन कर बुलाया गया था।
इसके बाद 12 नंबर वार्ड के मिलपट्टी इलाके में उनका रास्ता रोककर बदमाशों ने कथित तौर पर बेहद करीब से सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें बोलपुर महकमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के बाद मुंह पर कपड़ा बांधे दो अज्ञात युवक अपाचे बाइक से तेजी से फरार होते देखे गए। पुलिस उनकी पहचान और घटना में उनकी भूमिका की जांच कर रही है।
घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मृतक चंदन बल्ला बोलपुर के 11 नंबर वार्ड स्थित भाजपा के 202 नंबर बूथ के अध्यक्ष थे।
उनके बेटे शुभ्रकांति बल्ला ने दावा किया कि उनके पिता की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या की गई है।
पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे राजनीतिक विवाद के अलावा कोई अन्य कारण था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।