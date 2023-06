Bengal: भाजपा और कांग्रेस के समर्थक अपराधियों ने तृणमूल कार्यकर्ता को मारी गोली, BJP ने बताया इसे झूठा आरोप

Bengal Panchayat Polls कूचबिहार जिले के दीनहाटा में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा का दौर जारी है। मंगलवार देर रात गीतालदह गांव में गोली से लगने से तृणमूल वार्ड प्रत्याशी बिजली खातून के भाई साहिनूर गंभीर रूप से घायल हैं। तृणमूल कांग्रेस के अंचल अध्यक्ष माफूजर रहमान ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के समर्थक अपराधियों ने तृणमूल कार्यकर्ता को गोली मारी है।

भाजपा और कांग्रेस के समर्थक अपराधियों ने तृणमूल कार्यकर्ता को मारी गोली

कूचबिहार, ऑनलाइन डेस्क। कूचबिहार जिले के दीनहाटा में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा का दौर जारी है। मंगलवार देर रात गीतालदह गांव में गोली से लगने से तृणमूल वार्ड प्रत्याशी बिजली खातून के भाई साहिनूर गंभीर रूप से घायल हैं। तृणमूल कांग्रेस के अंचल अध्यक्ष माफूजर रहमान ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के समर्थक अपराधियों ने तृणमूल कार्यकर्ता को गोली मारी है। भाजपा ने इस आरोप को झूठा करार दिया है। भाजपा के दीनहाटा के मंडल अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में आपसी मारामारी चल रही है। टिकट के कई दावेदार थे। वही लड़ रहे। भाजपा के जिलाध्यक्ष सुकुमार राय ने भी इसे तृणमूल कांग्रेस की आपसी लड़ाई बताया है। इसी जिले में बांग्लादेश की सीमा से सटे गांव में मंगलवार की सुबह गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि पांच घायल हुए थे।

