पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने रविवार को राज्य चुनाव आयोग व प्रशासन पर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव मतदान के दौरान केंद्रीय बलों को जानबूझकर संवेदनशील स्थानों पर तैनात नहीं किया गया। इसपर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यदि केंद्रीय बलों को तैनात किया जाता तो हिंसा नहीं होती।

BJP का आरोप- पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों को जानबूझकर संवेदनशील स्थानों पर नहीं किया तैनात, TMC का पलटवार

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने रविवार को राज्य चुनाव आयोग व प्रशासन पर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव मतदान के दौरान केंद्रीय बलों को जानबूझकर संवेदनशील स्थानों पर तैनात नहीं किया गया। भाजपा ने TMC पर लगाया आरोप इसपर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यदि केंद्रीय बलों को तैनात किया जाता, तो हिंसा नहीं होती। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि यदि संवेदनशील स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया जाता, तो इतनी हिंसा नहीं होती तथा लोगों ने बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया होता। घोष ने आरोप लगाया कि मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों को तैनात करने के बजाय उनसे राजमार्गों की गश्ती करवाई गई, या उन्हें थानों में रखा गया। उन्होंने दावा किया, जहां कहीं उन्हें तैनात भी किया गया, वहां हिंसा और मतपत्रों की लूट के बाद ऐसा किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर नहीं हुई तैनाती- घोष उन्होंने कहा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें सभी मतदान केंद्रों पर तैनात करने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर, राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यदि केंद्रीय बलों को तैनात किया जाता तो हिंसा नहीं होती। 60 मतदान केंद्रों पर हुई हिंसा पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान कूचबिहार में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में 61,000 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ तथा हिंसा सिर्फ करीब 60 मतदान केंद्रों पर हुई तथा उनमें से आठ पर ही गंभीर घटनाएं हुईं। उन्होंने कहा, ज्यादातर मामलों में, हिंसा में तृणमूल कार्यकर्ताओं की ही मौत हुई। उल्लेखनीय है कि शनिवार को मतदान के दौरान विभिन्न जिलों में हुई व्यापक हिंसा में 20 लोगों की मौत हो गई।

Edited By: Mohd Faisal