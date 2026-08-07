बीडीओ पर यौन उत्पीड़न का आरोप, आईसीडीएस कर्मी ने थाने में की शिकायत

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बीरभूम जिले के दुबराजपुर में एक आइसीडीएस कर्मी ने प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने गुरुवार को दुबराजपुर थाने में बीडीओ के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी ई-मेल के जरिए शिकायत भेजी है।

बीडीओ पर यौन उत्पीड़न का आरोप शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीडीओ पिछले कुछ समय से उन्हें फोन और संदेश के जरिए परेशान कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर उनके सामने यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा और अलग-अलग मौकों पर उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। महिला के अनुसार, प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने के बाद उन्हें विभिन्न तरीकों से मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा।

महिला ने पुलिस पर भी शिकायत दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गुरुवार को वह दोपहर करीब तीन बजे थाने पहुंची थीं, लेकिन रात लगभग 12 बजे तक उन्हें वहां बैठाए रखा गया। इसके बाद उनकी शिकायत दर्ज की गई। आइसीडीएस कर्मी ने मामले की जानकारी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, बीरभूम के पुलिस अधीक्षक समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों को ई-मेल से दी है।