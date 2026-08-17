बंगाल: बिंदु जाने वाली निर्माणाधीन सड़क पर भूस्खलन, बाइक सवार बाल-बाल बचा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। बिंदु जाने वाली निर्माणाधीन सड़क पर रविवार को बड़ा भूस्खलन हुआ। इस घटना में एक बाइक सवार बाल-बाल बच गया, जबकि उसकी बाइक खाई में जा गिरी। घटना के 24 घंटे बाद भी पर्यटन स्थल बिंदु का संपर्क लगभग पूरी तरह कटा हुआ है। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद है।

रविवार को कई पर्यटक बिंदु में फंस गए थे। सोमवार को उनमें से कुछ लोग भूस्खलन प्रभावित हिस्से को पैदल पार कर वापस लौटे, जबकि कुछ पर्यटक दूसरे रास्ते से बिंदु से बाहर निकले। जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ, उसके ठीक सामने भोपाली खोला नामक एक झोरा है।

पहाड़ी है रास्ता यहां से बिंदु की दूरी करीब 3 किलोमीटर है और पूरा रास्ता पहाड़ी है। घटना के समय वहां कई पर्यटक मौजूद थे। उनमें से कुछ ने भूस्खलन का वीडियो बना लिया था। सोमवार को वीडियो सामने आते ही वह तेजी से वायरल हो गया। गोरुबाथान ब्लाक के बीडीओ शोभन दास ने बताया कि संपर्क बहाल करने का काम चल रहा है।

हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू की गई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से शाम से इसे फिर बंद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि नागराकाटा के खुनिया मोड़ से झालोंग होते हुए भूटान सीमा के बिंदु तक सड़क को 12 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। बार्डर रोड्स आर्गनाइजेशन यह काम कर रहा है।

पहले भी हो चुका है भूस्खलन इसमें गैरिबास तक का काम पूरा हो चुका है। बाकी हिस्सा पूरी तरह पहाड़ी ढलान पर है। तकनीकी कारणों से काम में देरी हो रही है। जिस स्थान पर रविवार को भूस्खलन हुआ, वहां पहले भी कई बार छोटे स्तर पर भूस्खलन हो चुका है। हालांकि, स्थानीय लोगों के अनुसार रविवार की घटना काफी गंभीर थी।

भोपाली खोला में फिलहाल एक लोहे का पुल है। वहां एक और बड़े पुल का निर्माण चल रहा है, जिसके लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इसी वजह से बार-बार भूस्खलन हो रहा है।

बिंदु के निवासी आकाश प्रधान ने बताया कि बाल-बाल बचा बाइक सवार एक पर्यटक था। सोमवार को भी पूरे दिन सड़क बंद रही और कई पर्यटक अभी तक बिंदु से बाहर नहीं निकल सके हैं। जलढाका आफबीट टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य और झालोंग के पर्यटन व्यवसायी संपत अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को 10 पर्यटकों को बिंदु से सुरुक के रास्ते दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। 36 किलोमीटर लंबी सड़क कुछ महीने पहले बीआरओ ने खुनिया मोड़ से बिंदु बैराज तक कुल 36 किलोमीटर लंबी सड़क को आधुनिक तरीके से बनाने का काम शुरू किया था। पहले चरण में 12 किलोमीटर सड़क का काम पूरा होने के बाद पिछले वर्ष उसका उद्घाटन भी हो चुका है। दूसरे चरण में बाकी सड़क का निर्माण जारी है और कई जगहों पर काम अंतिम चरण में है।

केंद्र की योजना आगे बिंदु बैराज पर एक पुल बनाकर सड़क को भूटान सीमा तक पहुंचाने की है। इसके साथ ही चीन सीमा के पास सिक्किम से संपर्क स्थापित करने के लिए 63 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की भी योजना है।

प्रस्तावित सड़क सिक्किम के रंगली-हातिचेरा-झालोंग होते हुए खुनिया-बिंदु सड़क से झालोंग में जुड़ेगी। पहाड़ अपेक्षाकृत नए और कमजोर इससे सीमा सुरक्षा मजबूत होने के साथ सिक्किम जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी तैयार होगा और भूस्खलन प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर दबाव कम होगा। नाथुला से इस मार्ग का इस्तेमाल कर झालोंग होते हुए डुआर्स तक पहुंचना भी संभव हो सकेगा।