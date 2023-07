Bengaluru Opposition Meet: सोनिया गांधी के रात्रिभोज के शामिल नहीं होगी ममता बनर्जी, TMC सूत्रों ने बताई वजह

तृणमूल सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने ममता को फोन कर सोनिया गांधी के रात्रिभोज पर आमंत्रित किया है। इससे पहले सोनिया ने भी ममता को फोन कर बैठक में आने का अनुरोध किया जिस पर उन्होंने हामी भर दीं। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भले रात्रिभोज में शामिल न हों पर तृणमूल के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे।

बेंगलुरु में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी करेंगी शिरकत लेकिन रात्रिभोज में नहीं होगी शामिल।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने जा रही विपक्षी दलों की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भले हिस्सा लेंगी, पर सोनिया गांधी द्वारा वहां आयोजित की जाने वाली रात्रिभोज में उनके शामिल होने की संभावना बहुत कम है। पैर की सर्जरी की वजह से रात्रिभोज में नहीं होंगी शामिल तृणमूल सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने ममता को फोन कर सोनिया गांधी के रात्रिभोज पर आमंत्रित किया है। इससे पहले सोनिया ने भी ममता को फोन कर बैठक में आने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने हामी भर दीं। लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि पैर की सर्जरी के चलते मुख्यमंत्री डाक्टरों की सलाह के मुताबिक ज्यादा दौड़-भाग या दबाव नहीं लेना चाहती। इसीलिए 17 जुलाई की दोपहर में बेंगलुरु पहुंचने के बाद उस दिन वह होटल में पूरा आराम करेंगी, ताकि पैर पर ज्यादा जोर नहीं पड़े। सोनिया गांधी ने की है रात्रिभोज आयोजित फिजियोथेरेपी भी निर्धारित है। इसीलिए वह उस दिन रात्रिभोज में शामिल नहीं होंगी। 17 की ही रात में सोनिया ने बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी विपक्षी दलों के नेताओं के लिए रात्रिभोज आयोजित की हैं। ममता अगले दिन विपक्षी बैठक में हिस्सा लेने के तुरंत बाद कोलकाता लौट आएंगी। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री भले रात्रिभोज में शामिल न हों, पर तृणमूल के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। ममता के साथ उनके भतीजे सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी बेंगलुरु जाएंगे। संभवत: अभिषेक ही रात्रिभोज में हिस्सा लेंगे। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने पटना में हुईं विपक्षी दलों की पहली बैठक में भी ममता शामिल हुई थीं।

Edited By: Piyush Kumar