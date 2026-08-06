स्वतंत्रता दिवस पर बंगाल में पहली बार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, CM शुभेंदु ने की लोगों से खास अपील

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंगाल में इस वर्ष पहली बार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राज्य सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 9 से 17 अगस्त तक पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत हर नागरिक से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है।

अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से होगी। शुक्रवार को सर्वे बिल्डिंग से हाजरा तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें स्वयं शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य भर में लगभग 70 लाख तिरंगों का वितरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने की अपील, हर नागरिक उठाए तिरंगा नवान्न सभागार में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आखिर पिछली सरकार ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान से दूरी क्यों बनाई, यह समझ से परे है। अब बंगाल भी इस राष्ट्रीय गौरव से पूरी तरह जुड़ चुका है।