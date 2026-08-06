स्वतंत्रता दिवस पर बंगाल में पहली बार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, CM शुभेंदु ने की लोगों से खास अपील
स्वतंत्रता दिवस पर बंगाल में पहली बार 'हर घर तिरंगा' अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की है। ...और पढ़ें
HighLights
बंगाल में पहली बार 'हर घर तिरंगा' अभियान
70 लाख तिरंगे वितरित होंगे, नागरिक फहराएंगे झंडा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंगाल में इस वर्ष पहली बार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान राज्य सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 9 से 17 अगस्त तक पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत हर नागरिक से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है।
अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से होगी। शुक्रवार को सर्वे बिल्डिंग से हाजरा तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें स्वयं शुभेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य भर में लगभग 70 लाख तिरंगों का वितरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने की अपील, हर नागरिक उठाए तिरंगा
नवान्न सभागार में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आखिर पिछली सरकार ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान से दूरी क्यों बनाई, यह समझ से परे है। अब बंगाल भी इस राष्ट्रीय गौरव से पूरी तरह जुड़ चुका है।
हम राज्य की हर पंचायत, हर ब्लाक, हर नगरपालिका, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों से आह्वान करते हैं कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।
साथ ही, कोलकाता के ऐतिहासिक भवनों और शिक्षण संस्थानों में विशेष रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान निबंध, चित्रांकन प्रतियोगिता और जागरूकता रैलियां भी आयोजित होंगी।
10 अगस्त को नेताजी की प्रतिमा के पास एक और विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार राज्य में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव अभूतपूर्व होगा और जनभागीदारी से इसे ऐतिहासिक बनाया जाएगा।