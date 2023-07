बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामलाः ED के सामने पेश हुई बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष, 11 घंटे तक हुई पूछताछ

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले (Teachers Recruitment Scam Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष (Sayoni Ghosh) से 11 घंटे तक पूछताछ की। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद सायोनी घोष ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और आगे भी करती रहेंगी।

ED के सामने पेश हुई बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष।

कोलकाता, एएनआई। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले (Teachers Recruitment Scam Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष से 11 घंटे तक पूछताछ की। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद सायोनी घोष ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और आगे भी करती रहेंगी। सायोनी घोष ने कहा मैंने कुछ बुनियादी दस्तावेज जमा कर दिए हैं और ईडी अधिकारियों साथ सहयोग भी किया है। मैं आज यहां 11 घंटे रुकी। मुझे लगता है कि वे (ईडी अधिकारी) संतुष्ट हैं। अगर वे मुझसे कहेंगे तो मैं दोबारा आ सकती हूं। ईडी ने जारी किया था नोटिस बता दें कि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सायोनी घोष को शुक्रवार को तलब किया था। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने आठ जून को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 13 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया था। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मई में अभिषेक बनर्जी से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कथित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके विपक्ष को परेशान करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार बदला लेने के लिए हताश प्रयास कर रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर साधा निशाना शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कुछ लोग और कुछ एजेंसियां जो वहां हैं, सही काम नहीं कर रही हैं। वे विपक्ष को परेशान करने की असफल कोशिश कर रही हैं। शत्रु्घ्न सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सत्ता से बाहर होने से पहले बदला लेने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जैसे दीपक बुझने से पहले टिमटिमाता है, वही स्थिति भाजपा की है।

