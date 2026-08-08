बंगाल: बीरभूम में घर में घुसकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म, सदमे में पीड़िता ने जहर खाने का किया प्रयास

जागरण संवाददाता, कोलकाता। बीरभूम जिले के नानूर इलाके में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला शनिवार को सामने आया है। घर की चारदीवारी फांदकर घुसे गांव के कुछ युवकों पर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है।

इस अमानवीय घटना के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से गहरे आघात में पहुंची पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे इलाके में भारी रोष है। यह वारदात बीती पांच अगस्त की देर रात की बताई जा रही है। पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज होने के बाद शनिवार को यह मामला सार्वजनिक हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपितों की सरगर्मी से तलाश जारी है। जान से मारने की धमकी और पति की आपबीती पीड़िता के परिवार की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक, पांच अगस्त की रात करीब 12 से एक बजे के बीच कुछ युवक उनके घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। उस वक्त परिवार की महिला सदस्य घर के पास ही बने शौचालय की ओर गई थीं।

आरोपितों ने अचानक पीछे से आकर उनका मुंह दबा दिया और उन्हें घसीटते हुए कुछ दूर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपितों के हाथ में धारदार हथियार भी थे। उन्होंने महिला को चेतावनी दी कि यदि उसने शोर मचाया या विरोध किया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। जिस समय यह घटना हुई, महिला का पति घर के अंदर ही मौजूद था। उन्होंने कुछ दबी हुई आहट और घबराहट की आवाज सुनकर बाहर कदम रखा, जिसे भांपते ही आरोपित वहां से फरार हो गए। पीड़ित पति का दावा है कि इससे पहले भी गांव के कुछ दबंग युवकों ने उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। हालांकि, सामाजिक मान-सम्मान की प्रतिष्ठा और डर की वजह से उनकी पत्नी ने शुरुआत में यह बात किसी को नहीं बताई थी।

अस्पताल में भर्ती और धमकियों का सिलसिला इस जघन्य घटना के बाद से मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी पीड़िता ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जहर पी ली। गंभीर और नाजुक हालत में उसे तुरंत बोलपुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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