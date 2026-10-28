बंगाल: मतदाता सूची के SSR का संशोधित कार्यक्रम घोषित, 16 जनवरी को होगा अंतिम प्रकाशन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार, एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार होने वाली मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 जनवरी 2027 को किया जाएगा।

आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 13 नवंबर तक पूरा करना होगा। इसके बाद 23 नवंबर को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रारूप सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं को अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर मिलेगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।