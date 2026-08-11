'बंगाल में 'लैंड जिहाद' पर रोक, जल्द आएगा UCC', CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की नई भाजपा सरकार लैंड जिहाद रोकने के लिए असम की तर्ज पर सरकारी अनुमति के बिना दूसरे धर्म के लोगों के हाथों जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक को लेकर कड़ा कानून (विधेयक) ला सकती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को बांकुड़ा जिले में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद इसके संकेत दिए।

मुख्यमंत्री ने जबरन मतांतरण और लैंड जिहाद (स्थानीय लोगों की जमीन पर बाहरी लोगों या घुसपैठियों का कब्जा) जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि मतांतरण और जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों में कानून बनाने का काम उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रस्तावित कानून में जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बंगाल में मई में भाजपा की सरकार बनने के बाद से बीते तीन महीने में राज्य सरकार की ओर से अब तक उठाए गए विभिन्न बड़े कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अवैध सूची को रद किया गया है और इमाम-मुअज्जिन भत्ता बंद किया गया है। उन्होंने गोवंश के सम्मान और मुहर्रम के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक का भी उल्लेख किया। बंगाल में भी आएगा यूसीसी- शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु ने कहा कि कुछ दिनों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक आएगा। मेरे दो काम और बाकी हैं। मतांतरण और जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में कानून लाना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह काम भी मैं करूंगा। हालांकि उन्होंने प्रस्तावित कानून की विस्तृत रूपरेखा या उसके लागू होने की समय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

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असम की तर्ज पर आ सकता है कानून मुख्यमंत्री के बयान के बाद जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर प्रस्तावित कानून के संदर्भ में भाजपा शासित पड़ोसी असम की व्यवस्था की चर्चा शुरू हो गई है। असम सरकार ने कुछ क्षेत्रों और परिस्थितियों में जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर कड़े प्रावधान किए हैं।

कुछ मामलों में दूसरे धर्म के व्यक्ति को जमीन बेचने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है। संबंधित अधिकारियों द्वारा खरीदार की आय के स्रोत और जमीन की बिक्री से क्षेत्र की सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की भी जांच की जा सकती है।

ओडिशा में भी जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर कुछ समुदायों और संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रतिबंधात्मक प्रावधान मौजूद हैं। बंगाल में प्रस्तावित कानून असम की व्यवस्था की तर्ज पर होगा या उसका स्वरूप अलग होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।