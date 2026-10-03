सीने में अचानक दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु, हालत स्थिर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बसु को शुक्रवार रात अचानक सीने में तेज दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में हैं।

परिवार के अनुसार, रथींद्र ने शुक्रवार को विधानसभा में गांधी जयंती और लालबहादुर शास्त्री की जयंती के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। उन्होंने दिन में अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया। घर लौटने के बाद अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल ले गए।

चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया और कई जांच कीं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनकी स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। मई में निर्विरोध चुने गए थे अध्यक्ष रथींद्र बसु ने 15 मई को निर्विरोध बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था। वह कूचबिहार दक्षिण से भाजपा विधायक हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत दे भौमिक को 23 हजार से अधिक मतों से हराया था।