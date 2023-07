BJP सांसद रविशंकर बोले: ममता की वजह से बंगाल में मांएं रो रहीं, माटी खून से रंगी है और मानुष भाग रहा

West Bengal BJP MP Ravi Shankar on Mamta Benarjeeबंगाल में चुनावी हिंसा की जांच करने पहुंचे भाजपा के विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कूचबिहार में कहा कि वाममोर्चा की तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद सत्ता में पहुंची ममता बनर्जी अब अत्याचार के मामले में उनसे भी आगे निकल गई हैं।

बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच करने पहुंचा भाजपा का विशेष जांच दल।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच करने पहुंचे भाजपा के विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कूचबिहार में कहा कि वाममोर्चा की तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद सत्ता में पहुंची ममता बनर्जी अब अत्याचार के मामले में उनसे भी आगे निकल गई हैं। बात तो वह मां माटी और मानुष की करती हैं, लेकिन उनके शासन में माएं रो रही हैं, गांवों की माटी खून से रंगी है और मानुष राज्य छोड़कर भाग रहे। हाहाकार मचा है। सभी पीड़ित गरीब और पिछड़े परिवारों के हैं। घर तोड़ दिए गए हैं, लूट लिया गया है और धमकी-मारपीट जारी है। नीतीश कुमार को भी घेरा पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर जो हमला किया गया मैं उसकी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी, जब से आपकी दोस्ती ममता बनर्जी से हुई है, आपने उन्हीं का रास्ता इख्तियार कर लिया है? इस झड़प में हमारे कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है। नीतीश कुमार जी जनता इसका जवाब देगी।

Edited By: Ajay Singh