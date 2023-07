Bengal: पुलिस ने ISF विधायक को उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोका, निषेधाज्ञा लागू होने का दिया हवाला

बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को इंडियन सेकुलर फ्रंट (आइएसएफ) के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी को सुरक्षा कारणों से निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए उनके निर्वाचन क्षेत्र यानी हिंसा प्रभावित दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ जाने से रोक दिया। वहीं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोके जाने के विरोध में सिद्दीकी पुलिस अवरोधक के सामने ही अपनी गाड़ी में करीब सात घंटे तक बैठे रहे।

पुलिस ने ISF विधायक को उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोका। फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को इंडियन सेकुलर फ्रंट (आइएसएफ) के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी को सुरक्षा कारणों से निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए उनके निर्वाचन क्षेत्र यानी हिंसा प्रभावित दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ जाने से रोक दिया। भांगड़ पंचायत चुनाव से पहले और मतगणना के बाद में हुई हिंसा की वजह से चर्चा में है। निषेधाज्ञा लागू होने के कारण नौशाद सिद्दीकी को रोका गया विधाननगर पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों ने बताया कि सिद्दीकी को भांगड़ में दाखिल होने से पहले ही कोलकाता से सटे राजरहाट- न्यूटाउन में पुलिस नाका के पास ही रोक लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, चूंकि इलाके में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है इसलिए उन्हें भांगड़ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिद्दीकी का पुलिस के साथ हुई कहासुनी वहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने से रोके जाने के विरोध में सिद्दीकी पुलिस अवरोधक के सामने ही अपनी गाड़ी में करीब सात घंटे तक बैठे रहे। इस दौरान पुलिस के साथ भी उनकी कहासुनी हुई। सिद्दीकी ने इस दौरान पत्रकारों से कहा मैं भांगड़ का निर्वाचित प्रतिनिधि हूं और मैं सुरक्षा कर्मियों के अलावा केवल दो लोगों के साथ वहां जाना चाहता था लेकिन मुझे निषेधाज्ञा का उल्लंघन नहीं करने के बावजूद रोक दिया गया। अधिकारों पर लगाई जा रही है गैरकानूनी तरीके से रोक सिद्दीकी ने दावा किया कि उनके अधिकारों पर गैरकानूनी तरीके से रोक लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वह कानूनी विकल्प पर विचार करेंगे। इस घटना की शिकायत के लिए उन्होंने राज्यपाल से भी मिलने का समय मांगा है। भांगड़ में हुई हिंसा में पांच लोगों की मौत मालूम हो कि भांगड़ में पंचायत चुनाव संबंधी हिंसा में छह लोगों की मौत हुई है। इसमें मंगलवार रात भांगड़ में मतगणना केंद्र के बाहर भड़की हिंसा में दो आइएसएफ कार्यकर्ताओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर भांगड़ में आइएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंद्वी है।

Edited By: Sonu Gupta