NIA ने बंगाल पुलिस प्रशासन पर इस साल रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा की चल रही जांच में असहयोग का आरोप लगाया है।इसके लिए जांच एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।यह पहली बार नहीं है जब एनआइए ने राज्य प्रशासन पर मामले में असहयोग का आरोप लगाया है।पीठ ने इस संबंध में एनआइए की याचिका स्वीकार कर ली हैऔर मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

रामनवमी हिंसा की जांच से जुड़े दस्तावेज व तथ्य नहीं सौंप रही बंगाल पुलिस प्रशासन, NIA पहुंचा हाईकोर्ट

