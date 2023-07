Bengal Panchayat Polls: चंद्रकोना में TMC और ISF कार्यकर्ता आपस में भिड़े, 10 से अधिक घायल

पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना में तृणमूल कांग्रेस और आइएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच हुए संघर्ष में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि दोनों ओक से जमकर पथराव हुआ। तनाव के कारण इलाके की सारी दुकानें बंद हो गई थीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। (फाइल फोटो)

Bengal Panchayat Polls: चंद्रकोना में TMC और ISF के कार्यकर्ताओं में संघर्ष, 10 से अधिक घायल

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना के कृष्णपुर इलाके में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के कार्यकर्ताओं में हुए संघर्ष में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उनमें से पांच को चंद्रकोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संघर्ष से इलाके में तनाव फैल गया है। वहां पुलिस बल को तैनात किया गया है। तृणमूल नेताओं ने आइएसएफ पर लगाया आरोप स्थानीय तृणमूल नेताओं का आरोप है कि आइएसएफ के समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उनके साथ माकपा के लोग भी मिले हुए थे। वहीं, दूसरी तरफ आइएसएफ का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी की ओर से हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। तनाव इतना बढ़ गया था कि इलाके की सारी दुकानें बंद हो गई थीं। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस समर्थक के घर में बम विस्फोट मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में कांग्रेस प्रत्याशी राजीव हुसैन के भाई जहांगीर शेख के घर में बम विस्फोट से छत उड़ गई। धमाके के वक्त घर में कोई नहीं था। राजीव हुसैन शमशेरगंज के जयकृष्णपुर-मठपारा गांव से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनके घर के बगल में उनके भाई जहांगीर शेख का घर है। वह कांग्रेस कार्यकर्ता भी है। रविवार दोपहर हुआ धमाका रविवार दोपहर जहांगीर के घर में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट से घर की छत उड़ गई। आरोप है कि चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता के घर में बम जमा करके रखे गए थे, जिनके फटने से यह हादसा हुआ। घटना के बाद से जहांगीर शेख फरार है। पुलिस उसे तलाश रही है। पुलिस ने इस मामले में जहांगीर शेख के घर के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। 'घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था' जहांगीर की पत्नी का कहना है कि उनके पति राजीव के समर्थन में प्रचार करने निकले थे, उसी वक्त विस्फोट हुआ। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था।

