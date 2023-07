Bengal Panchayat Polls: नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, दो TMC कार्यकर्ताओं की हत्या, अब तक 54 लोगों की मौत

Bengal Panchayat Polls बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में शनिवार को एक दिन के भीतर टीएमसी के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। टीएमसी कार्यकर्ता प्रलय मंडल की शनिवार सुबह बिष्णुपुर इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता नांटू गाजी की भी उसी क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी।

बंगाल पंचायत चुनावी हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है।(फोटो सोर्स: जागरण)

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना जिले में शनिवार को एक दिन के भीतर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। दोनों कार्यकर्ताओं की हत्याओं में कुछ ही घंटों का फासला हुआ है। इसी के साथ बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा में मृतकों की संख्या 54 हो गई है। दो टीएमसी कार्यकर्ताओं बताया गया है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता प्रलय मंडल की शनिवार सुबह बिष्णुपुर इलाके में उनके आवास के सामने नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता नांटू गाजी की भी उसी क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। एआइएसएफ ने आरोप को किया खारिज दोनों मामलों में, तृणमूल ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) के कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया है। लेकिन, एआइएसएफ ने आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये हत्याएं इलाके में सत्तारूढ़ पार्टी के दो समूहों के बीच अंदरूनी लड़ाई के कारण हुईं। चुनाव होने से पहले हुईं थी 20 मौत दो मौतों के साथ, 8 जून को मतदान की तारीख की घोषणा के बाद से हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के संबंध में कुल मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। जबकि 8 जुलाई को चुनाव होने से पहले 20 मौतें हुईं थी, बाकी चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान हुईं। राज्य के विभिन्न इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों की मौजूदगी के बावजूद मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है।

Edited By: Piyush Kumar