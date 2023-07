Bengal Panchayat Polls: छह दिन बाद आज वर्चुअली जनसभा को संबोधित करेंगी CM ममता बनर्जी, वीरभूम पर खास फोकस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज घर से वर्चुअली जनसभा को संबोधित करेंगी। हेलीकाप्टर की आपात लैंडिंग के समय वह चोटिल हो गई थीं। डाक्टरों के परामर्श पर तब से वह घर में आराम कर रही हैं। मुख्यमंत्री अपने कालीघाट स्थित घर से वीरभूम जिले के दुबराजपुर के खयरासोल इलाके में आयोजित होने वाली एक जनसभा को संबोधित करेंगी।

Bengal Panchayat Polls: छह दिन बाद आज वर्चुअली जनसभा को संबोधित करेंगी CM ममता बनर्जी

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। उत्तर बंगाल के दौरे के समय खराब मौसम के कारण हेलीकाप्टर की आपात लैंडिंग के दौरान चोटिल हुईं मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी छह दिन बाद सोमवार से फिर पंचायत चुनाव के प्रचार में उतरेंगी। हालांकि, यह वर्चुअली होगा। घर से जनसभा को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर ममता बनर्जी अपने कालीघाट स्थित घर से वीरभूम जिले के दुबराजपुर के खयरासोल इलाके में आयोजित होने वाली एक जनसभा को संबोधित करेंगी। उक्त जनसभा में तृणमूल के सभी शीर्ष जिला नेताओं को उपस्थित रहने को कहा गया है। वीरभूम पर तृणमूल का विशेष फोकस उल्लेखनीय है कि वीरभूम शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होकर वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद तृणमूल के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल का गृह जिला भी है। अनुब्रत मंडल की अनुपस्थिति के कारण पंचायत चुनाव में तृणमूल नेतृत्व का इस जिले पर विशेष ध्यान है। डॉक्टर ने दी है आराम की सलाह ममता को कमर और पैरों में चोट लगी थी। एसएसकेएम अस्पताल के डाक्टरों ने उन्हें अगले कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। पंचायत चुनाव के नजदीक आने के कारण ममता ने अब घर से ही वर्चुअली जनसभा को संबोधित करने का फैसला किया है। मालूम हो कि इसी महीने की 21 तारीख को तृणमूल की शहीद दिवस रैली भी है।

Edited By: Achyut Kumar