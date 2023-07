Bengal Panchayat Elections : ममता के मामा के घर के दो बूथों पर हारी तृणमूल, खिला कमल

मुख्यमंत्री अपने भाषण में रामपुरहाट के कुसुंबा का कई बार जिक्र कर चुकी हैं जहां उन्होंने अपने मामा के घर से जुड़ी बचपन की यादें लोगों को बताया हो। ममता बचपन में इस गांव में बहुत जाती थी। पंचायत चुनाव से पहले हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी तृणमूल नवज्वार कार्यक्रम के दौरान कुसुंबा गांव का दौरा किया था।

इस ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 31 पर ममता के मामा अनिल मुखर्जी का परिवार रहता है।

Your browser does not support the audio element.

HighLights बीरभूम जिले के रामपुरहाट के कुसुंबा गांव में है मुख्यमंत्री के मामा का घर कुसुंबा गांव में दो सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जहां फिर से राज्यभर में बंपर जीत दर्ज की है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मामा के घर से लगे दो बूथों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। कुसुंबा गांव में दो सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की बीरभूम जिले के रामपुरहाट ब्लाक नंबर एक के कुसुंबा गांव में दो सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जहां ममता के मामा अनिल मुखर्जी का घर है। यहां एक सीट पर ही तृणमूल उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहां भाजपा उम्मीदवार की जीत से भगवा खेमा काफी उत्साहित है। इस ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 31 पर ममता के मामा अनिल मुखर्जी का परिवार रहता है। इस बूथ पर भाजपा उम्मीदवार अर्चना हाजरा ने जीत हासिल की है। वहीं, बूथ नंबर 32 पर भी भाजपा के गंगाधर हाजरा ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री अपने भाषण में लोगों को सुनाई बचपन की यादें बता दें कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में रामपुरहाट के कुसुंबा का कई बार जिक्र कर चुकी हैं, जहां उन्होंने अपने मामा के घर से जुड़ी बचपन की यादें लोगों को बताया हो। ममता बचपन में इस गांव में बहुत जाती थी। पंचायत चुनाव से पहले हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी तृणमूल नवज्वार कार्यक्रम के दौरान कुसुंबा गांव का दौरा किया था। बता दें कि इससे पहले पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भी इस गांव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था।

Edited By: Ashisha Singh Rajput