राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के अनुसार बुधवार दोपहर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 63229 ग्राम पंचायत सीटों में से 34694 पर जीत दर्ज कर ली है जबकि अन्य 677 पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। एसईसी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने 9656 सीट पर जीत दर्ज की है। माकपा ने 2926 सीट पर जीत दर्ज की है और 83 ग्राम पंचायत सीटों पर आगे है।

पंचायत चुनाव में जीत की ओर अग्रसर टीएमसी।(फोटो सोर्स: जागरण)

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हिंसा से प्रभावित पंचायत चुनाव में 34,694 ग्राम पंचायत सीटें अपने नाम कर भारी जीत की ओर अग्रसर है। बंगाल में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के बाद मंगलवार सुबह से मतगणना जारी है। टीएमसी ने 34,694 सीटों पर जीत दर्ज की: एसईसी राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के अनुसार, बुधवार दोपहर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से 34,694 पर जीत दर्ज कर ली है जबकि अन्य 677 पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। एसईसी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भाजपा ने 9,656 सीट पर जीत दर्ज की है और 166 पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। माकपा ने 2,926 सीट पर जीत दर्ज की है और 83 ग्राम पंचायत सीटों पर आगे है। कांग्रेस ने 2,535 ग्राम पंचायत सीट पर जीत दर्ज की तथा 65 अन्य पर आगे है। जानें पंचायत समिति की सीटों पर कौन आगे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रस ने पंचायत समिति की कुल 9,728 सीट में से 6,335 अपने नाम की, जबकि 214 सीट पर आगे है। भाजपा ने 973 सीट जीती तथा 48 सीट पर आगे है, जबकि माकपा ने 173 सीट जीती व 16 अन्य सीट पर बढ़त हासिल की है और कांग्रेस ने 258 सीट अपने नाम की और सात पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। जिला परिषद की सीटों पर टीएमसी ने मारी बाजी तृणमूल कांग्रेस ने जिला परिषद की कुल 928 सीट में से 635 अपने नाम कर ली है और अन्य 164 सीट पर वह आगे है। भाजपा ने 21 सीट जीती और छह सीट पर आगे है। माकपा ने दो सीट जीती व एक अन्य पर आगे है, जबकि कांग्रेस ने छह सीट अपने नाम की और छह पर उसके उम्मीदवार आगे हैं।

Edited By: Piyush Kumar