पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट ने आयोग से केंद्रीय बलों की तैनाती पर मांगी रिपोर्ट, तीन जुलाई को होगी सुनवाई

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आयोग से केंद्रीय बलों की तैनाती पर मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई पंचायत चुनाव से पांच दिन पहले यानी तीन जुलाई को होगी। भाजपा व कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर अब तक कोई योजना नहीं तैयार की है। आखिरी समय में उन्हें तैनात किए जाने से समस्या हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आयोग को समय नहीं बरबाद करते हुए जल्द इस बाबत योजना तैयार करने को कहा है और इसपर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग को अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करने को कहा गया है। विरोधी दलों का कहना है कि केंद्रीय बलों के कहां ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें वहां से कहां भेजा जाएगा? एक बूथ में केंद्रीय बल के कितने जवानों की तैनाती की जाएगी, इनमें से कुछ भी अभी साफ नहीं है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी तो केंद्रीय बलों को राज्य पुलिस द्वारा गुमराह किए जाने का आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय बल के जवान बंगाल के रास्तों से परिचित नहीं हैं। मतदान के दिन राज्य पुलिस उनका मार्गदर्शन करेगी। तृणमूल के निर्देश पर वे उन्हें गलत रास्तों पर भेज सकती है।

