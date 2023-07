दक्षिण 24 परगना में दो TMC नेताओं पर चली गोली, भांगड़ में फिर आइएसएफ-टीएमसी कार्यकर्ताओं में संघर्ष

पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। कुलतली में तृणमूल प्रत्याशी कुतुबुद्दीन घरामी को गोली मारी गई है। तृणमूल नेता को इलाज के लिए जयनगर-कुलतली ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह से बासंती में तृणमूल नेता दुलाल मंडल पर को गोली मार दी गई। वह बाल-बाल बच गए। उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया।

दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली और बासंती में दो अलग-अलग घटनाओं में दो टीएमसी नेताओं को गोली मारी गई।

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा जारी है। दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली और बासंती में दो अलग-अलग घटनाओं में दो टीएमसी नेताओं को गोली मारी गई है। इस बीच जिले के भांगड़ में टीएमसी और आइएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और बमबाजी की घटना घटी है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में रैफ की तैनाती की गई है। सभी घटनाएं सोमवार देर रात घटी हैं। दो टीएमसी नेताओं को मारी गई गोली जानकारी के मुताबिक कुलतली में तृणमूल प्रत्याशी कुतुबुद्दीन घरामी को गोली मारी गई है। तृणमूल नेता को इलाज के लिए जयनगर-कुलतली ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह से बासंती में तृणमूल नेता दुलाल मंडल पर को गोली मार दी गई। वह बाल-बाल बच गए। उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। तृणमूल ने आइएसएफ पर हमले का लगाया आरोप दूसरी ओर भांगड़ में भारी बमबाजी के अलावा इलाके में घरों में तोड़फोड़ की भी खबरें आई हैं। दोनों ही घटनाओं में तृणमूल ने आइएसएफ पर हमले का आरोप लगाया है। दूसरी ओर इससे इनकार करते हुए आइएसएफ ने घटना में पक्षपात का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत के मुताबिक पुलिस आइएसएफ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। बता दें कि राज्यपाल ने सोमवार को बासंती का दौरा किया था। वह उस गांव में गए जहां तृणमूल कार्यकर्ता जियारुल मोल्ला की हत्या कर दी गई थी।

Edited By: Piyush Kumar