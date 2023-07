बंगाल हिंसा को लेकर JP Nadda ने सुवेंदु अधिकारी से की बात, बोले- राज्य में लोकतंत्र की मौत नहीं होने देगी BJP

बंगाल में पंचायत चुनाव मतदान के दौरान शनिवार को जबरदस्त हिंसा हुई। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री व कूचबिहार से सांसद निशिथ प्रमाणिक ने पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर कहा बंगाल में सत्ताधारी पार्टी बैलेट पर नहीं बल्कि बुलेट पर भरोसा करती है। इसलिए राज्य की यह स्थिति है। उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी घुसपैठिए असामाजिक तत्त्व और तृणमूल के गुंडों को ममता बनर्जी पनाह दे रही हैं।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी से जेपी नड्डा ने मुलाकात की।(फोटो सोर्स: जागरण)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में पंचायत चुनाव मतदान के दौरान शनिवार को हुई भारी हिंसा पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी और राज्य के प्रभारी मंगल पांडेय से बात कर हालात की जानकारी ली। नड्डा ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में लोकतंत्र की मौत नहीं होने देगी और हम इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से निर्णायक स्तर तक ले जाएंगे। ममता सरकार को बैलेट पर नहीं, बुलेट पर भरोसाः निशिथ प्रमाणिक इस बीच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री व कूचबिहार से सांसद निशिथ प्रमाणिक ने पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर कहा," बंगाल में सत्ताधारी पार्टी बैलेट पर नहीं, बल्कि बुलेट पर भरोसा करती है। इसलिए राज्य की यह स्थिति है। उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी घुसपैठिए, असामाजिक तत्त्व और तृणमूल के गुंडों को ममता बनर्जी पनाह दे रही हैं।" राज्य चुनाव आयोग ने नहीं किया अपनी भूमिका का पालन : बीएसएफ इस बीच पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच राज्य चुनाव आयोग पर अपनी भूमिका का पालन नहीं करने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक, चुनाव में केंद्रीय बलों की सुरक्षा के नोडल अधिकारी और बीएसएफ के आइजी ने राज्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर अपना रोष जताया। सूत्रों का कहना है कि बीएसएफ के आइजी ने केंद्रीय बलों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने प्रोफेसनल ढंग से अपनी भूमिका का पालन नहीं किया है।

Edited By: Piyush Kumar