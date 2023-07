बंगाल पंचायत चुनाव: सरकारी कर्मचारियों और चुनाव कर्मियों की वोटिंग मंगलवार को संपन्न कराना चाहता है आयोग

चुनाव आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग ने मतदान के लिए निजी बस टैक्सी समेत सभी प्रकार के वाहनों की व्यवस्था की है। परिवहन विभाग ने यह भी तय कर लिया है कि किराए पर ली जाने वाली कारों का कितना किराया दिया जाएगा। हालांकि निजी बस और टैक्सी मालिक परिवहन विभाग द्वारा तय किए गए किराये से खुश नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए वोटिंग मंगलवार को संपन्न कराना चाहता है आयोग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान अगले शनिवार आठ जुलाई को होना है। इससे पहले चुनाव आयोग और राज्य सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए मतदान की व्यवस्था की है जो राज्य में चुनाव व अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे। पंचायत चुनाव से छह दिन पहले ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार से शुरू हुई यह मतदान प्रक्रिया सोमवार भी जारी रही और आयोग चाह रहा है कि मंगलवार को पूरी हो जाए। चुनाव कर्मी अपने क्षेत्र के वीडियो कार्यालय में जाकर मतदान कर रहे हैं। प्रशासन सूत्रों के मुताबिक रविवार को मतदान का पहला दिन था। छुट्टी का दिन होने के कारण इस दिन मतदान को लेकर सरकारी कर्मचारियों और मतदान कर्मियों में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। प्रशासनिक अधिकारियों को उम्मीद है कि मंगलवार तक उनके मतदान पूरा हो जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों और मतदान कर्मियों को फार्म नंबर 14 भरकर जमा करना होता है। इसके अलावा उन्हें मतदान कर्मी के रूप में नियुक्ति पत्र और फोटो पहचान पत्र भी दिखाना होता है। इसके बाद संबंधित मतदान कर्मी को उसका वाजिब मतपत्र दे दिया जाता है जिससे वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के बाद मतपत्र को वहीं सीलबंद बक्से में जमा कर देते हैं। मतदान समाप्त होने के बाद ही मतदान कर्मियों को उनके बूथों पर भेजा जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग ने मतदान के लिए निजी बस, टैक्सी समेत सभी प्रकार के वाहनों की व्यवस्था की है। परिवहन विभाग ने यह भी तय कर लिया है कि किराए पर ली जाने वाली कारों का कितना किराया दिया जाएगा। हालांकि, निजी बस और टैक्सी मालिक परिवहन विभाग द्वारा तय किए गए किराये से खुश नहीं हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक, केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए जितनी रकम में निजी कारें किराए पर ली थीं, उतनी ही रकम पंचायत चुनाव में दिया जा रहा है।

Edited By: Amit Singh