Bengal Panchayat Election: बमबाजी से थर्राया कुलपी, TMC व ISF कार्यकर्ताओं के बीच चले बम; दहशत में लोग

पंचायत चुनाव को केंद्र कर दक्षिण 24 परगना जिले के कुलपी इलाके में अब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) के कार्यकर्ताओं के बीच भारी संघर्ष हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मंगलवार मध्यरात्रि के समय दोनों ओर से जबरदस्त बमबाजी हुई जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों पर देसी बमों से हमले का आरोप लगाया है।

Bengal Panchayat Election: बमबाजी से थर्राया कुलपी, TMC व ISF कार्यकर्ताओं के बीच चले बम (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पंचायत चुनाव को केंद्र कर दक्षिण 24 परगना जिले के कुलपी इलाके में अब सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) के कार्यकर्ताओं के बीच भारी संघर्ष हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मंगलवार मध्यरात्रि के समय दोनों ओर से जबरदस्त बमबाजी हुई, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घरों पर देसी बमों से हमले का आरोप लगाया है। बमबाजी के बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। किसी के घायल होने की नहीं है कोई खबर हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार, बम धमाके की तीव्रता इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी है। 15 जुलाई को हुई थी तीन कार्यकर्ताओं की मौत गौरतलब है कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से अशांति है। इससे पहले जिले के भांगड़ इलाके में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान तृणमूल व आइएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। 15 जुलाई को हुई हिंसक झड़प में दोनों दलों के तीन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। कई जिलों में सामने आई हिंसा की घटनाएं बता दें कि दोनों दलों के कार्यकर्ता के बीच विभिन्न जिलों से संघर्ष की लगातार खबरें सामने आ रही है। इससे पहले पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना के कृष्णपुर इलाके में बीते रविवार को तृणमूल और आइएसएफ कार्यकर्ताओं में हुए संघर्ष में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया था कि आइएसएफ के समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। दूसरी तरफ आइएसएफ का कहना था कि सत्ताधारी पार्टी की ओर से हमला किया गया।

Edited By: Mohd Faisal