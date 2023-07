बंगाल के पंचायत चुनाव में बढ़ा भाजपा का जनाधार, नतीजों ने दिखाई नई तस्वीर

बंगाल के पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस बार ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटें बढ़कर 10934 हो चुकी है। अभी भी अंतिम नतीजे आने बाकी हैं मतगणना जारी है। इस जीत से भाजपा को बड़ा ऑक्सीजन मिली है। पिछली बार वामपंथी और तृणमूल विरोधी वोट की वजह से दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी।

बंगाल पंचायत चुनाव में भाजपा का बढ़ा जनाधार।(फोटो सोर्स: जागरण)

जयकृष्ण वाजपेयी, कोलकाता। बंगाल के पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा के जनाधार में बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर ग्राम बांग्ला पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ली। परंतु, तृणमूल की आंधी के बीच भी कमल खिला ही नहीं बल्कि 2018 की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत की है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद की सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन सुधरा साथ ही राज्य के मुख्य विपक्षी दल होने का दर्जा भी बरकरार रखा है। पिछले वर्ष हुए नगर निकाय और पिछले विधानसभा उपचुनावों में जिस तरह से भाजपा पिछड़ी थी और तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी उसके बाद से पंचायत चुनाव में भगवा खेमे के प्रदर्शन को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे पर जब नतीजे आए तो स्थिति काफी अलग है। अगर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटों पर नजर डालें तो 2018 में जहां भाजपा ने तीनों ही स्तर पर कुल 6570 सीटें जीती थी। ग्रामीण बंगाल में भाजपा का संगठन नहीं इस बार यह आंकड़ा बुधवार की शाम तक बढ़कर 10934 हो चुका था। अभी भी अंतिम नतीजे आने बाकी हैं, मतगणना जारी है। इस जीत से भाजपा को बड़ा ऑक्सीजन मिली है। एक माह पहले तक राजनीतिक हलकों में चुनाव से पहले चर्चा यह हो रही थी कि ग्रामीण बंगाल में भाजपा का संगठन नहीं है। पिछली बार वामपंथी और तृणमूल विरोधी वोट की वजह से दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी। इस बार वाम-कांग्रेस मिलकर मजबूती से लड़ रही है इसीलिए भाजपा की स्थिति खराब होगी पर ऐसा नहीं हुआ। वाम-कांग्रेस तीसरे व चौथे स्थान पर आंकड़ों के मुताबिक तृणमूल ने जहां ग्राम पंचायत की 42968 सीटों पर तृणमूल और 10934 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं वाम 3351 और कांग्रेस 2889 सीटें जीतकर क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर है। अन्य के खाते में 3589 सीटें गई हैं। परिणाम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और अन्य नेता काफी खुश हैं, लेकिन एक चिंता जरूर सता रही होगी कि आगामी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इसकी वजह यह है कि 2018 के पंचायत चुनाव में जब हिंसा हुई थी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की सीटें 34 से घटकर 22 पर आ गई थी। इस बार तो स्थिति और भिन्न है। तृणमूल कैंप चाह रहे थे कि किसी तरह से भाजपा दूसरे नंबर पर न आए।

