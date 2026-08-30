बंगाल में अब सप्ताह में दो दिन जनता की समस्याएं सुनेंगे सरकारी अधिकारी
बंगाल में अब सरकारी अधिकारी सप्ताह में दो दिन जनता की समस्याएं सुनेंगे, जिसका निर्देश शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने दिया है।
HighLights
अधिकारी सप्ताह में दो दिन जनता की शिकायतें सुनेंगे।
मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 से 1 बजे तक।
'आपनार सरकार आपनार पासे' पोर्टल पर कार्रवाई दर्ज होगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पानी की समस्या हो, जगह-जगह कूड़ा जमा होने की शिकायत हो या फिर खराब निकासी व्यवस्था- स्थानीय स्तर पर नागरिकों की ऐसी कई समस्याएं होती हैं। कई बार प्रशासन को बार-बार जानकारी देने के बावजूद उनका समाधान नहीं हो पाता।
अब ऐसी शिकायतों को सुनने और उनके निपटारे के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने अधिकारियों को सीधे जनता के बीच पहुंचने का निर्देश दिया है।
राज्य के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में फील्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और गुरुवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर एक बजे तक संबंधित अधिकारियों के कार्यालय आम लोगों के लिए खुले रहेंगे।
निर्धारित समय में अधिकारियों को अन्य किसी सरकारी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ताकि वे लोगों की शिकायतें सुन सकें। उनके आधिकारिक ई-मेल और मोबाइल नंबर भी कार्यालय में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे।
इस व्यवस्था में पुलिस और प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। डिविजनल कमिश्नर, जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, महकमा शासक और प्रखंड विकास अधिकारी के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस जिम्मेदारी में लगाया जाएगा।
आपनार सरकार आपनार पासे पोर्टल पर दर्ज होगी कार्रवाई
जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके आधार पर की गई कार्रवाई का विवरण संबंधित अधिकारियों को ‘आपनार सरकार आपनार पासे’ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसकी नियमित समीक्षा डिविजनल कमिश्नर, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था मौजूदा ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का विकल्प नहीं, बल्कि उसका पूरक होगी। ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने का आसान माध्यम उपलब्ध कराना है, जो ऑनलाइन या डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने में सहज नहीं हैं। इससे स्थानीय स्तर की समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने और उनके शीघ्र समाधान की व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।