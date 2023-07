Bengal News : पुलिस पर निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के खिलाफ विधायक पहुंचे कलकत्ता हाई कोर्ट

शमीम ने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है जहां से वह निर्वाचित हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह में किसी भी दिन मामले की सुनवाई हो सकती है।

HighLights विधायक नौशाद सिद्दीकी ने 17 जून को कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ विधानसभा क्षेत्र से इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्य पुलिस पर उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया है। सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने याचिका की स्वीकार शमीम ने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह में किसी भी दिन मामले की सुनवाई हो सकती है। आठ जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से भांगड़ में काफी हिंसा देखी गई। भांगड़ में कई लोग मारे गए आइएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भांगड़ में कई लोग मारे जा चुके हैं। बाद के चरण में भांगड़ में धारा 144 लागू की गई थी। रविवार को, जैसे ही सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया। आइएसएफ विधायक को मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस करते भी देखा गया। यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के सिद्दीकी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया कि भांगड़ में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से अगले निर्देश नहीं मिलते। जिद पर अड़े सिद्दीकी रविवार सुबह से दोपहर तक वहीं इंतजार करते रहे और आखिरकार पीछे हट गए। सोमवार सुबह उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है।

