बंगाल में विभागों के बीच समन्वय की कमी ने ले ली 89 शिशुओं की जान, जांच के लिए पहुंची कमेटी ने जताई चिंता

जागरण संवाददाता, मालदा। बंगाल के मालदा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में अगस्त महीने में 89 शिशुओं की मौत की घटना पर राज्य की विशेषज्ञ टीम ने गहरी चिंता प्रकट की है।

टीम ने शनिवार को अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। टीम ने पाया कि जिला स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी है। साथ ही बुनियादी ढांचे और सेवाओं के मामले में भी कई कमियां नजर आई हैं। इन सभी मुद्दों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।संवाददाताओं को संबोधित करते हुए टीम के चेयरमैन एवं राज्य स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. प्रलय आचार्य ने कहा कि एक महीने में इतनी बड़ी संख्या में शिशुओं की मौत किसी भी दृष्टि से सामान्य नहीं है।