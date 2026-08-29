Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बंगाल में विभागों के बीच समन्वय की कमी ने ले ली 89 शिशुओं की जान, जांच के लिए पहुंची कमेटी ने जताई चिंता

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:41 PM (IST)

मालदा मेडिकल कॉलेज में अगस्त में 89 शिशुओं की मौत पर राज्य की विशेषज्ञ टीम ने समन्वय और बुनियादी ढांचे की कमी पाई।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, मालदा। बंगाल के मालदा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में अगस्त महीने में 89 शिशुओं की मौत की घटना पर राज्य की विशेषज्ञ टीम ने गहरी चिंता प्रकट की है।

टीम ने शनिवार को अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। टीम ने पाया कि जिला स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी है। साथ ही बुनियादी ढांचे और सेवाओं के मामले में भी कई कमियां नजर आई हैं। इन सभी मुद्दों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।संवाददाताओं को संबोधित करते हुए टीम के चेयरमैन एवं राज्य स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. प्रलय आचार्य ने कहा कि एक महीने में इतनी बड़ी संख्या में शिशुओं की मौत किसी भी दृष्टि से सामान्य नहीं है।

मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यह भी बताया कि शिशुओं की मौत के पीछे कई कारण सामने आए हैं। इनमें कुपोषण सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा जन्म के तुरंत बाद सांस लेने में तकलीफ, हृदय संबंधी समस्याएं, पीलिया और बेहद कम वजन के कारण भी शिशुओं की मौत हुई है। आश्वासन दिया कि इन कमियों को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अगले 48 घंटों के भीतर ठोस इंतजाम किए जाएंगे।