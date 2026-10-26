बंगाल: सरकारी अस्पतालों में रुपये देकर अपनी ड्यूटी कराने के आरोप, इंटर्न डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री की हिदायत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों की ड्यूटी में हेराफेरी के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि कुछ इंटर्न डॉक्टर रुपये देकर अपनी जगह दूसरे लोगों से ड्यूटी करवा रहे हैं। कई बार पूरे दिन, कभी आठ घंटे तो कभी दो घंटे की ड्यूटी दूसरे को सौंप दी जाती है।

इस बाबत एक विशेष वाट्सऐप ग्रुप तैयार किया गया है। इसमें ड्यूटी करवाने के लिए रुपये देने की पेशकश की जाती है। कहीं प्रति घंटे 200 रुपये, तो कहीं 250 रुपये तक की दर तय होती है। सबसे गंभीर बात यह है कि दूसरे के स्थान पर ड्यूटी करने वाला मूल डॉक्टर के नाम से ही हाजिरी दर्ज कराता है। इससे सरकारी मेडिकल कालेजों में फर्जी हाजिरी का रिकॉर्ड तैयार होने की आशंका है। दो को छोड़कर लगभग सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पिछले तीन साल से यह गोरखधंधा चलने का दावा किया गया है।