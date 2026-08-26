बंगाल सरकार ने संभाली कोलकाता पुस्तक मेले की कमान, 24 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का गठन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की भाजपा सरकार ने आगामी 2027 के कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के आयोजन, रूपरेखा और दिशा-निर्देशन के लिए एक उच्चस्तरीय 24 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड के गठन की बड़ी घोषणा की है।

नवान्न की इस नई व्यवस्था में राम कृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) और ईजेडसीसी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को शामिल किया गया है।

हालांकि, इस बार के फेरबदल में पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के वर्तमान अध्यक्ष सुधंशु शेखर दे और सचिव त्रिदिब कुमार चटर्जी को इस नए बोर्ड में जगह नहीं दी गई है, जिसे लेकर साहित्यिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

बंगाल सरकार ने 2027 पुस्तक मेले के लिए बोर्ड बनाया मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार सुब्रत गुप्ता की ओर से जारी कार्यविवरण के अनुसार, पिछले दिनों हुई उच्चस्तरीय बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि अब पुस्तक मेला पूरी तरह से अकेले गिल्ड के नियंत्रण में नहीं रहेगा, बल्कि गिल्ड, एनबीटी और ईजेडसीसी मिलकर इसका संयुक्त आयोजन करेंगे।

नए बोर्ड में रामकृष्ण मिशन के स्वामी आद्येशानंद और भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी सारस्वानंद को भी स्थान दिया गया है, जबकि गिल्ड से देवज्योति दत्त, मिलिंद दे समेत चार प्रतिनिधियों को रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रसेनजीत बक्सी को इस बोर्ड का संयोजक नियुक्त किया गया है।

मेले का आयोजन गिल्ड, एनबीटी, ईजेडसीसी करेंगे बैठक में यह भी घोषणा की गई कि वर्ष 2027 का कोलकाता पुस्तक मेला आगामी 22 जनवरी से तीन फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए साल्टलेक के सेंट्रल पार्क के मैदान के आवंटन हेतु आवेदन कर दिया गया है।