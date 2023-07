Kolkata News: बंगाल के राज्यपाल मारे गए TMC कार्यकर्ता के जाएंगे घर, शोक संतप्त परिवार से मिलेंगे आनंद बोस

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस सोमवार सुबह उत्तरी जिलों के अपने दौरे से लौट आए और दक्षिण 24 परगना के बसंती पहुंचे, जहां राज्य में चुनाव पूर्व हिंसा में एक टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि बोस ने बसंती ब्लॉक के फुलमलांचा इलाके का दौरा किया जहां वह शोक संतप्त परिवार से मिलेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा, राज्यपाल ने रविवार रात जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, उसमें मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार के सदस्यों से बात की थी।

राज्यपाल सीवी आनंद बोस की कूचबिहार यात्रा पर पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि "हम राज्यपाल के दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं क्योंकि यह राज्य के प्रशासनिक प्रमुख (सीएम) का कर्तव्य है कि वह सभी स्थानों (हिंसा प्रभावित) का दौरा करें। लेकिन हमारे सीएम राजनीतिक हिंसा में लिप्त हैं और इसीलिए राज्यपाल ने सही रास्ता अपनाया है...जो लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, वे राज्यपाल के कदम की सराहना करेंगे और जो लोग मानते हैं कि हिंसा को राजनीति का हिस्सा होना चाहिए, वे स्पष्ट रूप से राज्यपाल के दृष्टिकोण का विरोध करेंगे...।"

