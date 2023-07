बंगाल हिंसा पर गवर्नर ने राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा सील बंद लिफाफा, चर्चा के लिए बुलाया था राजभवन

बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त (एसइसी) राजीव सिन्हा के उनसे मुलाकात करने के लिए राजभवन नहीं आने के बाद उन्हें एक सीलबंद लिफाफा भेजा है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सिन्हा ने तर्क दिया था कि वह चुनाव संबंधी कार्य में बहुत व्यस्त हैं और राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन नहीं आ सकेंगे।

बंगाल हिंसा पर गवर्नर ने राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा सील बंद लिफाफा (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त (एसइसी) राजीव सिन्हा के उनसे मुलाकात करने के लिए राजभवन नहीं आने के बाद उन्हें एक सीलबंद लिफाफा भेजा है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा सील बंद लिफाफा अधिकारी ने बताया कि सिन्हा ने तर्क दिया था कि वह चुनाव संबंधी कार्य में बहुत व्यस्त हैं और राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन नहीं आ सकेंगे। अधिकारी ने कहा, राज्यपाल ने एसइसी को चुनाव संबंधी हिंसा की हालिया घटनाओं पर चर्चा करने के लिए राजभवन बुलाया था, लेकिन सिन्हा उनसे मिलने नहीं आए और उन्होंने कहा कि वह चुनाव संबंधी कार्य में व्यस्त हैं। इसके बाद बोस ने एसइसी को एक सीलबंद लिफाफा भेजा, जिसमें संवेदनशील कागजात हैं। उन्होंने दस्तावेजों के विषय वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सिन्हा से इस संबंध में बात करने के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। बता दें कि राज्यपाल ने हाल में दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग, भांगड़ और बासंती तथा उत्तर बंगाल में कूचबिहार के दिनहाटा और सीताइ में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। राज्यपाल ने पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात राज्यपाल ने बासंती में चुनावी हिंसा में मारे गए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के परिवार से सोमवार को मिलने के बाद यहां तक टिप्पणी की थी कि राज्य में लोगों के खून से राजनीतिक होली बंद होनी चाहिए। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से बीते 25 दिनों में चुनावी हिंसा के कारण अब 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आठ जुलाई को होने हैं पंचायत चुनाव राज्य में आठ जुलाई को जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की लगभग 74,000 सीटों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। इन चुनावों में लगभग 5.67 करोड़ लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

Edited By: Mohd Faisal