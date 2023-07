गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के राज्यपाल, पंचायत चुनाव हिंसा पर सौंपी रिपोर्ट

सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने मतदान के दिन हुई हिंसा के मद्देनजर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी।मुलाकात के बाद राज्यपाल बोस ने कहा कि यह सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है जल्द ही उजाला होगा। एकमात्र संदेश जो मुझे आज मिल सकता है वह यह है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आने वाले दिनों में अच्छा होगा।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार को मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने मतदान के दिन हुई हिंसा के मद्देनजर अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी। मुलाकात के बाद राज्यपाल बोस ने कहा कि ''यह सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का वक्त है, जल्द ही उजाला होगा। एकमात्र संदेश जो मुझे आज मिल सकता है वह यह है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आने वाले दिनों में अच्छा होगा।'' अटकलों का बाजार गर्म माना जा रहा है कि राज्यपाल का मतलब बंगाल में चुनावी स्थिति से था। अटकलें शुरू हो गई हैं कि वह बंगाल में किसी राजनीतिक बदलाव पर बात करना चाहते हैं। राज्यपाल बोस सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे नई दिल्ली के संसद भवन के नार्थ ब्लाक स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालय में पहुंचे। शाह के साथ राज्यपाल की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। राज्‍यपाल ने मुलाकात पर नहीं दी ज्‍यादा जानकारी हालांकि इस संक्षिप्त मुलाकात में राज्यपाल ने यह नहीं बताया कि बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वह लगातार बंगाल में पंचायत चुनाव की स्थिति पर अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। राज्यपाल ने शनिवार को मतदान के दिन खुद सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया था। बोस ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राजभवन में ‘पीस रूम’ खोला था, जहां फोन करके शिकायतें की जा सकती थीं।

