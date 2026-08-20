बंगाल: दक्षिण 24 परगना के पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, पांच लोग घायल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पटाखे बनाने वाली एक इकाई में गुरुवार को हुए विस्फोट में कम से कम पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चंपाहाटी इलाके में स्थित फैक्टरी में दोपहर के समय तेज धमाका हुआ जिसके बाद इकाई में आग लग गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने पाया कि फैक्टरी आग की लपटों में घिरी दिख रही थी और वहां से घना धुआं निकल रहा था।

विस्फोट की घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारी ने कहा कि धमाके में पांच लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।