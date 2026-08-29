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मुश्किल में ममता बनर्जी! कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के आरोप में FIR दर्ज

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 03:41 PM (IST)

कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई कलकत्ता ...और पढ़ें

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी।

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी।

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ खुद संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की है। यह मामला कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

बता दें कि यह कार्रवाई शुक्रवार को कोलकाता के सेंट्रल इलाके में स्थित कैथेड्रल रोड पर आयोजित तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीएसपी) के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर की गई है।

अदालती नियमों के उल्लंघन का आरोप

पुलिस के मुताबिक, इस मीटिंग के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ खास शर्तें और नियम तय किए थे। आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान उन अदालती नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अब इस बात की जांच की जा रही है कि नियमों को तोड़ने में किस-किस की क्या भूमिका रही है। ममता बनर्जी के अलावा इस मीटिंग के अन्य आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, और पुलिस अब पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है।