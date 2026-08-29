मुश्किल में ममता बनर्जी! कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के आरोप में FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ खुद संज्ञान लेते हुए एक एफआईआर दर्ज की है। यह मामला कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

बता दें कि यह कार्रवाई शुक्रवार को कोलकाता के सेंट्रल इलाके में स्थित कैथेड्रल रोड पर आयोजित तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीएसपी) के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर की गई है। अदालती नियमों के उल्लंघन का आरोप पुलिस के मुताबिक, इस मीटिंग के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ खास शर्तें और नियम तय किए थे। आरोप है कि इस कार्यक्रम के दौरान उन अदालती नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया है।