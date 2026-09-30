दुर्गापूजा का VIP पास किसे मिलेगा? बंगाल में टिकट के नाम पर नहीं होगा धन का लेनदेन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दुर्गापूजा में इस बार वीआइपी पास या टिकट के जरिए धन का लेनदेन नहीं होगा। दुर्गापूजा समन्वय समिति ने बुधवार को अपनी पहली पत्रकार वार्ता में यह निर्णय घोषित किया। समिति के प्रमुख आयोजक रुद्रनील घोष ने कहा कि पूजा के नाम पर एक पैसे का भी लेनदेन नहीं किया जाएगा।

रुद्रनील ने कहा कि वीआइपी का मतलब केवल नेता-मंत्री नहीं है। गरीब, बुजुर्ग, बीमार, समाजसेवी, चिकित्सक, नर्स, पुलिस और दमकलकर्मी भी वीआइपी हैं। उन्होंने पूजा आयोजकों से सभी लोगों के लिए समान रूप से प्रतिमा दर्शन की व्यवस्था करने की अपील की। समिति ने दुर्गापूजा से जुड़ी जानकारी के लिए वेबसाइट भी शुरू की है।