बंगाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज, बीजेपी विधायक बिमान घोष के नाम की चर्चा

राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के खाली पद को भरने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। राज्य सरकार जल्द ही इस पद पर नियुक्ति के लिए विशेष सत्र बुला सकती है।

सत्ता में आने के करीब तीन महीने बाद भी यह महत्वपूर्ण संवैधानिक पद खाली था, जिससे राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लग रही थीं। अब संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा इस पद पर अपने किसी अनुभवी विधायक को बैठाने के लिए तैयार है।

सूत्रों के अनुसार, इस दौड़ में हुगली जिले के पुरशुड़ा से भाजपा विधायक बिमान घोष सबसे आगे माने जा रहे हैं। बिमान घोष ने 2021 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था और 2026 के चुनाव में उन्होंने अपने जीत के अंतर को और बढ़ाते हुए दूसरी बार विधानसभा में प्रवेश किया।

अपेक्षाकृत युवा होने के बावजूद विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर उनकी समझ और अनुभव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त मान रहा है। हालांकि, खुद बिमान घोष ने अपने संभावित चयन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी होने से इनकार किया है। ऐसे में अंतिम निर्णय की घोषणा तक राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर जारी है।