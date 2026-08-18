बंगाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज, बीजेपी विधायक बिमान घोष के नाम की चर्चा
बंगाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसके लिए जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।
HighLights
बंगाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद की नियुक्ति प्रक्रिया तेज।
भाजपा विधायक बिमान घोष का नाम सबसे आगे, विशेष सत्र की तैयारी।
तीन महीने से खाली पद भरने से विधानसभा संचालन को मजबूती।
राज्य ब्यूरो, कोलकाताः बंगाल विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के खाली पद को भरने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। राज्य सरकार जल्द ही इस पद पर नियुक्ति के लिए विशेष सत्र बुला सकती है।
सत्ता में आने के करीब तीन महीने बाद भी यह महत्वपूर्ण संवैधानिक पद खाली था, जिससे राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लग रही थीं। अब संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा इस पद पर अपने किसी अनुभवी विधायक को बैठाने के लिए तैयार है।
सूत्रों के अनुसार, इस दौड़ में हुगली जिले के पुरशुड़ा से भाजपा विधायक बिमान घोष सबसे आगे माने जा रहे हैं। बिमान घोष ने 2021 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था और 2026 के चुनाव में उन्होंने अपने जीत के अंतर को और बढ़ाते हुए दूसरी बार विधानसभा में प्रवेश किया।
अपेक्षाकृत युवा होने के बावजूद विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर उनकी समझ और अनुभव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त मान रहा है। हालांकि, खुद बिमान घोष ने अपने संभावित चयन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी होने से इनकार किया है। ऐसे में अंतिम निर्णय की घोषणा तक राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर जारी है।
गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने पहले ही कूचबिहार दक्षिण के विधायक रथींद्रनाथ बोस को विधानसभा स्पीकर बनाया है। अब तक डिप्टी स्पीकर के अभाव में स्पीकर पैनल के माध्यम से सदन का संचालन किया जा रहा था।
लेकिन डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होने पर विधानसभा संचालन को और मजबूती मिलेगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और आखिरकार इस अहम पद पर किसे जिम्मेदारी दी जाएगी।