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बंगाल: अधीर रंजन को झटका, TMC के नेता-कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराने पर कांग्रेस हाई कमान की रोक

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Tue, 25 Aug 2026 09:24 PM (IST)

कांग्रेस हाई कमान ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने पर रोक लगा दी है।

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HighLights

  1. कांग्रेस हाई कमान ने टीएमसी नेताओं की एंट्री रोकी।

  2. अधीर रंजन चौधरी के दलबदल अभियान को झटका।

  3. एआईसीसी की अनुमति बिना शामिल नहीं होंगे सदस्य।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कांग्रेस हाई कमान ने तृणमूल कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के सचिव प्रकाश जोशी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली है कि पार्टी के कुछ नेता अन्य दलों के नेता-कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में संगठन को मजबूत करने के लिए एआईसीसी की अनुमति के बिना किसी को कांग्रेस में शामिल नहीं कराया जा सकता। पत्र में गत 23 अगस्त को तृणमूल के कुछ नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने का उल्लेख किया गया है।

इनमें धुलियान नगरपालिका के अध्यक्ष इनजामुल इस्लाम राजा, उपाध्यक्ष खैरुल आलम, मुर्शिदाबाद जिला परिषद के पूर्व सहायक सभाधिपति ओबैदुर रहमान समेत पांच तृणमूल पार्षद शामिल हैं। ये सभी बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सांसद ईशा खान चौधरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे।

एआईसीसी ने इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। एआईसीसी के इस निर्देश से अधीर के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद में चल रहे कांग्रेस के दलबदल अभियान को झटका लगा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अधीर बंगाल कांग्रेस नेतृत्व से दूरी बनाकर चल रहे हैं।

मालूम हो कि इनजामुल इस्लाम राजा के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बंगाल कांग्रेस के एक वर्ग में नाराजगी है। करीब दो साल पहले मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में वक्फ संशोधन कानून को रद करने की मांग को लेकर हुई हिंसा में इनजामुल का नाम सामने आया था। उनपर हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में मामला चल रहा है।