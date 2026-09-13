बंगाल कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 35 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बंगाल में जिला समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में 35 जिला संगठनों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

पार्टी के अनुसार, ये नियुक्तियां संगठन सृजन अभियान के तहत की गई हैं। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों ने संगठन के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों के साथ विस्तृत चर्चा कर अपनी रिपोर्ट सौंपी।