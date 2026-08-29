बंगाल: 'पुलिस चाहे तो सब कर सकती है, ED-CBI की जरूरत नहीं', प्रशासनिक बैठक में बोले सीएम शुभेंदु

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को बीरभूम जिला प्रशासन के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद पुलिस की कार्रवाई की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य या जिला पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। इसके लिए ईडी, सीबीआइ, अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) या विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की जरूरत नहीं है। बीरभूम जिला पुलिस ने इसे साबित किया है।

मुख्यमंत्री ने जिले के कथित पत्थर माफिया टुलू मंडल व उनके करीबियों के ठिकानों पर हुई हालिया कारवाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि पुलिस ने एक व्यक्ति की 220 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और उनके पास से 252 वाहन भी जब्त किए गए हैं।

अवैध खनन के मामले में भी बोले सीएम सीएम शुभेंदु ने कहा कि पहले जहां बीरभूम जिले में पत्थर व रेत के अवैध खनन के हजारों करोड़ रुपये दूसरे मद में चले जाते थे। पिछले वर्ष जहां पूरे साल में इस जिले से केवल 82 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह हुआ था, वहीं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले तीन महीनों में ही 255 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह हुआ है।

मुख्यमंत्री ने जिले के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र तारापीठ में होटलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने तारापीठ के एक होटल में हाल में भीषण अग्निकांड की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सुनकर उन्हें हैरानी हुई कि यहां कुछ होटलों में सुबह श्रद्धालुओं के बाहर नहीं निकलने के लिए बाहर से ताला लगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है और इस खराब परंपरा को तत्काल बदलना होगा।

तारापीठ को लेकर की बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने आगामी कौशिकी अमावस्या को देखते हुए तारापीठ को और आकर्षक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्सव के दौरान हेलीकाप्टर से पुष्पवर्षा भी की जाएगी।

सरकारी पर्यटक आवास बनाने की योजना तैयार करने का भी निर्देश प्रमुख शक्ति पीठों में शामिल तारापीठ में मध्यमवर्ग और निम्न-मध्यमवर्ग के श्रद्धालुओं को कम खर्च में ठहरने की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी (डीएम) को बड़े आकार का सरकारी पर्यटक आवास बनाने की योजना तैयार करने और आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

10 अक्टूबर तक सड़कों की मरम्मत पूरी करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के निष्क्रिय रहने के कारण प्रखंड विकास अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने 10 अक्टूबर तक बीरभूम की सभी पंचायतों, नगरपालिकाओं और लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत पूरी करने की समयसीमा तय की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर पांच किलोमीटर पर सहायता शिविर भी बनाए जाएंगे।

इन शिविरों में पुलिस बूथ, अस्थायी स्वास्थ्य सेवा, ओआरएस पानी और बाउल गीतों के आयोजन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा सिउड़ी मेडिकल कालेज, देउचा-पचामी, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे की विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर भी योजनाएं बनाई गई हैं। ठोस रोडमैप जारी करने का दिया भरोसा बीरभूम में देउचा-पचामी परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री ने सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ठोस रोडमैप जारी करने का भरोसा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों की जमीन नियमों का उल्लंघन कर बर्द्धमान के तृणमूल नेताओं के नाम पट्टे पर दी गई थी और उन्हीं पट्टों के आधार पर नौकरियां भी हासिल की गईं। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे सभी अवैध पट्टे और नौकरियां रद की जा चुकी हैं।