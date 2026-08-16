बंगाल: सीएम शुभेंदु ने 1946 के ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स’ में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को 1946 के ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स’ की बरसीं पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सांप्रदायिक हिंसा को शहर के इतिहास का काला एवं दुखद अध्याय बताया।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 16 अगस्त, 1946 को कलकत्ता (अब कोलकाता) हिंसा और रक्तपात के गर्त में डूब गया था। इस दिन को ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ (प्रत्यक्ष कारवाई दिवस) और ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स’ के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के दौरान हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई।