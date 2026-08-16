बंगाल: सीएम शुभेंदु ने 1946 के ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स’ में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 1946 के 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस घटना को शहर के इतिहास का काला अध्याय बताया और तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया।
HighLights
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।
इसे शहर के इतिहास का काला और दुखद अध्याय बताया गया।
तुष्टीकरण की राजनीति को हिंसा का मुख्य कारण ठहराया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को 1946 के ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स’ की बरसीं पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और सांप्रदायिक हिंसा को शहर के इतिहास का काला एवं दुखद अध्याय बताया।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 16 अगस्त, 1946 को कलकत्ता (अब कोलकाता) हिंसा और रक्तपात के गर्त में डूब गया था। इस दिन को ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ (प्रत्यक्ष कारवाई दिवस) और ‘ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स’ के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के दौरान हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई।
शुभेंदु अधिकारी ने लोगों से की अपील
शुभेंदु ने इन विनाशकारी दंगों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पीड़ा और नुकसान की भयावहता को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अतीत की गलतियों से सबक लेने का आग्रह किया ताकि मानवता का ऐसा भयावह पतन दोबारा न हो। शुभेंदु ने ऐसी हिंसा को बढ़ावा देने वाले कारकों में तुष्टीकरण की राजनीति को भी जिम्मेदार ठहराया।