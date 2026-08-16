सीएम शुभेंदु ने CJP स्वयंसेवक पर हमले में भाजपा की भूमिका से किया इनकार, 5 लोगों को खिलाफ केस दर्ज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को इस आरोप को खारिज कर दिया कि जिस हमले की वजह से कॉकरोच जनता पार्टी के स्वयंसेवक शेख अब्दुल हफीज के पिता जनाब माफिक की जान चली गई, उसमें भाजपा के लोग शामिल थे।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में नामजद लोग अपराधी हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना बांकुड़ा जिले के कारिसुंडा इलाके में 13 अगस्त को हुई थी। काजपा के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के बाद 25 साल के हफीज पर कथित तौर पर हमला किया गया था।

काजपा के एक बयान के मुताबिक, परिवार के आवास पर हुए इस कथित हमले के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से शनिवार को माफिक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नवान्न में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिन पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें से तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी दो को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें भाजपा का कोई संबंध नहीं है। वे सभी अपराधी हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

हफीज ने 13 अगस्त को अपने गांव के सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की हालत का जायजा लेने के लिए पार्टी के देशव्यापी ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान में हिस्सा लिया था। काजपा ने आरोप लगाया कि उसी शाम बाद में हथियारबंद स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता जबरदस्ती हफीज के घर में घुस गए।