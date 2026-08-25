बंगाल में सीमा पर भारतीय किसानों की भूमि बांग्लादेशियों को पट्टे पर देने का आरोप, बीएसएफ सतर्क

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय किसानों की कृषि भूमि बांग्लादेशी नागरिकों को पट्टे पर दिए जाने का मामला सामने आने के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। मामला नदिया जिले के तेहट्ट विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है।

जानकारी सामने आने के बाद सीमावर्ती भाटूपाड़ा गांव में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को स्थानीय भाजपा विधायक सुब्रत कविराज, ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आपात बैठक की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और इसके आसपास के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से निगरानी भी बढ़ा दी है। दरअसल, भारत-बांग्लादेश सीमा के पास जीरो लाइन और कंटीले तारों के पार भारतीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को लेकर लंबे समय से सुरक्षा संबंधी जटिलताएं बनी हुई हैं।

आरोप है कि कंटीले बाड़ के पार खेती करने वाले भारतीय किसानों की तैयार फसल कई बार बांग्लादेशी नागरिक रात के अंधेरे में चोरी-छिपे काटकर ले जाते थे। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इसी परिस्थिति में कुछ भारतीय किसानों ने मौखिक समझौते के जरिए अपनी जमीन बांग्लादेशी नागरिकों को खेती के लिए पट्टे पर देनी शुरू कर दी। आरोप है कि अतीत में इसी तरह की गतिविधियों का लाभ उठाकर बांग्लादेशी बदमाशों ने भारतीय किसानों और बीएसएफ जवानों पर हमले भी किए हैं।